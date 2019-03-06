06 Марта 2019
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Политика В России За рубежом

В посольстве РФ в Чехии предупредили об ответе на "недружественные действия" властей

Отказ во въезде в Чехию сотруднику Министерства иностранных дел (МИД) РФ не останется без ответа как проявление недружественных действий, заявил пресс-секретарь посольства России в Праге Николай Брякин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, представитель российского МИД направлялся в европейскую страну в составе официальной делегации во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

По словам Брякина, цель поездки делегации заключалась в участии в 11-м заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

"Посольством сделано представление заместителю министра иностранных дел Чехии и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии, — цитирует ТАСС представителя дипведомства. — Отметили, что подобные действия являются недружественными, не отвечают характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа".

чехия прага пражский град(2009)|Фото: Накануне.ru

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В посольстве РФ в Чехии предупредили об ответе на "недружественные действия" властей

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Теги: Чехия, посольство, МИД РФ



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