В посольстве РФ в Чехии предупредили об ответе на "недружественные действия" властей

Отказ во въезде в Чехию сотруднику Министерства иностранных дел (МИД) РФ не останется без ответа как проявление недружественных действий, заявил пресс-секретарь посольства России в Праге Николай Брякин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, представитель российского МИД направлялся в европейскую страну в составе официальной делегации во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

По словам Брякина, цель поездки делегации заключалась в участии в 11-м заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

"Посольством сделано представление заместителю министра иностранных дел Чехии и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии, — цитирует ТАСС представителя дипведомства. — Отметили, что подобные действия являются недружественными, не отвечают характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа".