06 Марта 2019
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Армия и ВПК В России

Генштаб: В России в три раза сократилось число уклонистов от службы в армии

Генеральный штаб Вооруженных сил РФ считает нецелесообразным полностью отказываться от призыва на срочную службу в обозримой перспективе.

Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, в последние годы значительно увеличена численность проходящих военную службу по контракту, что позволило пропорционально снизить количество призывников. Так, на должностях прапорщиков, сержантов и солдат проходят военную службу по контракту более 350 тыс. человек, соотношение численности контрактников к призывникам составляет 1,7 к 1.

"Вместе с тем с учетом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из финансово-экономических возможностей государства, ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен", - сказал он.

По словам военного начальника, в сравнении с 2012 годом количество россиян, желающих уклониться от военной службы, уменьшилось более чем в три раза, сообщает газета "Красная звезда".

В 2018 году Бурдинский отметил, что нормой становится не уклонение от военной службы, а желание молодых людей пройти её.

"При этом многие студенты для этого берут академический отпуск, а граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе и переданные в запас, стремятся поправить здоровье и в соответствии с Федеральным законом № 444-ФЗ после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу, — рассказал он. — Более 130 граждан, пребывающих в запасе, воспользовались этим правом и были призваны на военную службу".

Так, по словам генерала, более 300 призывников из 48 субъектов страны были направлены на службу в научные роты, и ещё 70 — в научно-производственные. В последних, как добавил Бурдинский, на сегодняшний день служат более 750 человек.

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Генштаб: В России в три раза сократилось число уклонистов от службы в армии

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Теги: Генштаб, армия, призывники, военная служба



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