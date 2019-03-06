06 Марта 2019
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Политика За рубежом

Вашингтон пригрозил вторичными санкциями за сотрудничество с властями Венесуэлы

Вашингтон не исключает введения вторичных санкций против государств, сотрудничающих с правительством действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил спрецпредставитель США по Боливарианской республике Эллиотт Абрамс.

"Такая возможность, разумеется, есть, это будет зависеть от поведения режима", — передаёт его слова "РИА Новости".

Абрамс также отметил, что Вашингтон ещё не вводил вторичных санкций по Венесуэле.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи латиноамериканской страны и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента страны вместо Мадуро, недавно возглавившего республику во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США.

На прошлой неделе, как сообщало Накануне.RU, российская делегация в ООН предложила свой проект по ситуации в Венесуэле, однако Вашингтон "убил" его своими правками, осуждающими действующее правительство страны.

протесты, Каракас, Венесуэла(2016)|Фото: rrnews.ru

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Вашингтон пригрозил вторичными санкциями за сотрудничество с властями Венесуэлы

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Теги: США, Эллиотт Абрамс, Венесуэла, Николас Мадуро, санкции



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