Вашингтон пригрозил вторичными санкциями за сотрудничество с властями Венесуэлы

Вашингтон не исключает введения вторичных санкций против государств, сотрудничающих с правительством действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил спрецпредставитель США по Боливарианской республике Эллиотт Абрамс.

"Такая возможность, разумеется, есть, это будет зависеть от поведения режима", — передаёт его слова "РИА Новости".

Абрамс также отметил, что Вашингтон ещё не вводил вторичных санкций по Венесуэле.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи латиноамериканской страны и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента страны вместо Мадуро, недавно возглавившего республику во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США.

На прошлой неделе, как сообщало Накануне.RU, российская делегация в ООН предложила свой проект по ситуации в Венесуэле, однако Вашингтон "убил" его своими правками, осуждающими действующее правительство страны.