Т-72 "заняли" опорный пункт под Челябинском

В Челябинской области прошли учения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦАО, танковые подразделения Центрального военного округа отработали ведение боя в окружении. Согласно легенде, экипажи танков Т-72Б совместно с усиленным мотострелковым батальоном заняли опорный пункт, после чего попали в окружение вооруженных формирований.

Укрепившись на возвышенности горы, подразделения заняли круговую оборону. По решению командира подразделения, основные силы были перегруппированы и создана активная защита из огневых средств и бронегрупп резерва. По устойчивым каналам закрытой связи удалось организовать согласованные удары по "противнику".

Всего в учениях было задействовано более 600 человек личного состава и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.