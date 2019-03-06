Банк России может смягчить денежно-кредитную политику

Центробанк России рассматривает возможность перехода к смягчению денежно-кредитной политики.

Как ожидает регулятор, это произойдет в конце 2019 - начале 2020 года при условии отсутствия внешних шоков, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин. По его словам, вероятность достижения в текущем году пикового значения инфляции в 6% снизилась. Заботкин уточнил, что 22 марта ЦБ на заседании совета директоров рассмотрит достаточность повышения ключевой ставки в 2018 году, сообщает ТАСС.

Напомним, на заседании в феврале Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Регулятор указал на умеренный рост инфляции в январе. ЦБ заявил, что вклад повышения НДС на 2% в инфляцию оказался умеренным, но в полной мере рост ставки скажется на ценах к апрелю. Годовую инфляцию регулятор спрогнозировал в интервале 5–5,5%.

Напомним, долгосрочный прогноз аналитиков сводится к росту ключевой ставки в 2019 г. и удорожанию заемных средств.