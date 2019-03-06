В РФ хотят установить минимальную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную стоимость розничной цены на пиво.

Соответствующее письмо с расчетами уже направлено в Минфин. Минимальная розничная цена в 35 руб. рассчитана на основании затрат на сырье и материалы, производственные и внепроизводственные расходы, минимальную рентабельность и акциз. При этом данная сумма не включает наценку дистрибутора, которая составляет порядка 10%, и торговой сети.

По мнению представителя Союза, установление минимальной розничной цены в 35 руб. позволит повысить качество продаваемой продукции и сократить долю фальсификата на рынке, которая сегодня доходит до 10%.

Сегодня минимальная цена на бутылку пива составляет около 30 руб., а средняя - 50-60 руб., сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, жители России стали чаще покупать безалкогольное пиво, хотя в стране по-прежнему преобладает северный тип потребление алкоголя — распитие крепких напитков.

Продажи безалкогольного пива увеличились почти на 37%. Кроме того, отмечается рост продаж кваса (15%) и холодного чая (18%). Как сообщили в Союзе российских пивоваров, россияне понемногу переключаются на безалкогольные и слабоалкогольные напитки, и государственная политика должна поддерживать такие тенденции.

Тем временем, в 2018 году рост стоимости пива был меньше, чем продовольственная инфляция. В результате впервые за несколько лет выпуск напитка увеличился на 4,1%. Помимо стабильных цен, этому способствовали такие факторы, как жаркое лето, отсутствие роста ставки акциза и общая благоприятная ситуация на рынке.

Как ожидается, в текущем году цены на пиво будут подниматься, но постепенно, сообщает "Российская газета".