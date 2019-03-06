В ВТБ сообщили о снижении ипотечных ставок

Ставки по ипотечным кредитам в ВТБ уже ниже 10% и продолжат снижаться во втором полугодии.

Об этом сообщил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы предпринимаем усилия для того, чтобы эти задачи, которые поставили, 9 и 8% в среднесрочной перспективе, [были] вполне достижимы", — сказал глава госбанка. Костин напомнил, что на сегодняшний день ипотечный портфель ВТБ составляет 1,4 трлн руб. В текущем году банк планирует выдать 425 тыс. ипотечных кредитов, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Центробанк России рассчитывает на стабилизацию ипотечных ставок и отслеживает ситуацию. Как сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в 2018 году выдачи по ипотеке выросли практически на 50%, было выдано 3 трлн ипотечных кредитов, и ставки были достаточно низкими.

"Но, конечно, в последний месяц они чуть-чуть пошли вверх. Мы сейчас ситуацию мониторим и рассчитываем, что они стабилизируются как минимум", - отметила глава регулятора, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться уже в 2019 году. Однако предсказать, будет это 8 или 9%, он не может: учитывая инфляцию, в этом году уровень в 8% вряд ли достижим.