В Женеве презентовали российские автомобили Aurus

В Женеве на международном автомобильном салоне состоялась презентация российского проекта Aurus.

На мероприятии показали Senat Limousine L700 в бронированном исполнении и Senat S600 в стандартной конфигурации. Публика увидела автомобили в цвете "Русское золото", который разработали специально для автосалона.

Как сообщили в Минпромторге, создать бренд класса "люкс" для мирового рынка автомобилей было сложно, так как необходимо было соответствовать самым высоким требованиям. По словам министра Дениса Мантурова, в настоящее время для развития бренда важно увеличить производство машин.

Как ожидается, после получения сертификата соответствия первые машины появятся в европейских странах в конце 2020 года. Цены на Aurus в России станут известны в середине апреля, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, автодиллеры начали принимать заказы на Aurus с 15 февраля. Производство автомобилей будет осуществляться по предварительному заказу. Первыми будут доступны лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600, пишет Regnum. Как обещал глава Минпромторга Денис Мантуров, Aurus будет дешевле своих собратьев - "Бентли" и "Роллс-Ройса".

Ранее министр сообщил, что Aurus начнут выпускать в серийное производство в 2020 году. По его словам, НАМИ в три смены сделает 200 машин в год, перспективе за 7-8 лет рассчитывают выйти примерно на 5 тысяч автомобилей по году.

Авто серии "Кортеж" был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец.