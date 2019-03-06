СМИ: Космонавты почувствовали запах спирта после открытия люка в корабль Dragon-2

Стали известны подробности прибытия Dragon-2 на международную космическую станцию.

Экипаж МКС после прибытия американского беспилотного корабля почувствовал необычный запах. Согласно данным анализатора воздуха, в атмосфере станции было зафиксировано повышенное содержание изопропилового спирта, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

Необычный запах экипаж почувствовал спустя несколько часов после открытия люка в корабль Dragon-2. Наземные специалисты дали указание экипажу станции включить системы очистки воздуха, в результате этого концентрация спирта упала.

Американские специалисты разбираются в причинах инцидента, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции 3 марта.

На корабле находится манекен Рипли, а также множество различных материалов и оборудования. Российский космонавт Олег Кононенко посетит корабль и возьмет пробы воздуха.

Crew Dragon — один из двух пилотируемых кораблей, созданных в рамках программы NASA по стимулированию разработки космических кораблей частными компаниями Commercial Crew Program. Изначально заявки на участие подали 36 компаний-претендентов, но на сегодняшний день остались только Boeing с кораблем CTS-100 Starliner и SpaceX с кораблем Crew Dragon, а последним выбывшим участником оказалась компания Sierra Nevada Corporation с многоразовым космопланом Dream Chaser.