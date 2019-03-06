06 Марта 2019
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Политика За рубежом

Трамп прокомментировал новое расследование против него

Американский президент Дональд Трамп назвал безумцами конгрессменов, которые инициировали расширенное расследование в отношении него.

По словам главы Белого дома, запросы от следственной группы направлены невиновным людям для их преследования. "Теперь, когда они понимают, что единственный сговор с Россией был заключён жуликоватой Хиллари Клинтон, демократы — Надлер, Шифф и другие демократы — главы комитетов — безумцы. 81 запрос направили невинным людям, чтобы преследовать их. Они ничего не сделают для нашей страны!" — написал Трамп на своей странице Twitter.

Ранее палата представителей США начала расширенное расследование в отношении главы государства по обвинениям в воспрепятствовании правосудию, коррупции и злоупотреблении властью, сообщает RT.

Напомним, в январе был задержан бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун задержан по "российскому делу" в американском штате Флорида.

"Газета.ру" сообщает, что ему предъявлены обвинения по семи эпизодам, в том числе, в лжесвидетельстве, давлении на свидетелей и препятствовании правосудию.

Американские спецслужбы вели расследование против троих советников Дональда Трампа. Они изучают их возможные связи с российскими чиновниками.

Фигурантами расследования, кроме Стоуна, являются бывший руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт и политический советник Картер Пейдж.

В августе Пол Манафорт был признан виновным в укрывательстве от налогов и финансовом мошенничестве.

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Трамп прокомментировал новое расследование против него

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Теги: США, Дональд Трамп, расследование, конгресс



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