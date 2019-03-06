Microsoft: Россия лидирует по внедрению искусственного интеллекта

Внедрением в России искусственного интеллекта занимаются 30% компаний, тогда как в странах Европы и США в среднем этот показатель равен 22,3%.

Таковы результаты исследования корпорации Microsoft. Специалисты изучили компании со штатом более 250 человек. К активно внедряющим искусственный интеллект отнесены предприятия, где технология стала частью корпоративной стратегии, а также те, в которых ИИ — неотъемлемая часть структуры компании.

Согласно исследованию, 73% российских директоров считают, что технология ИИ позитивно повлияет на их управленческую деятельность. Также они продемонстрировали значительно более высокую готовность к обучению и развитию новых навыков в области ИИ.

Быстрорастущие компании также выразили готовность внедрять ИИ в ближайшем будущем: 93,2% руководителей таких организаций намерены использовать ИИ при принятии решений в течение одного-трех лет, в медленнорастущих компаниях 64% руководителей сделают это только в течение трех-пяти лет, сообщает РИА "Новости".

Напомним, из-за ошибок искусственного интеллекта "Сбербанк" потерял миллиарды рублей, рассказал глава госбанка Герман Греф на "Уроке цифры". "В нашей практике мы теряли большие деньги на этом", — приводит его слова РИА Новости.

В банке учились на этих ошибках, добавил Греф, и заявил, что операционные задачи, которые человек может решать механически, отойдут искусственному интеллекту.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект заменил 70% менеджеров "Сбербанка". Однако даже небольшая ошибка в алгоритме работы AI может приводить к очень большим последствиям, сказал Греф.