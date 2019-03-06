06 Марта 2019
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Политика За рубежом

США усилят свое присутствие в Европе для противостояния РФ

США должны усилить свое военное присутствие в Европе, чтобы противостоять растущей российской угрозе.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. Так он ответил на вопрос сенатора о готовности войск Североатлантического Альянса к защите от российской агрессии в Европе. Генерал сообщил, что недоволен боеготовностью силами НАТО, указав на нехватку разведданных в свете "модернизации и агрессивной силовой позиции России".

Скапаротти указал, что войскам под его командованием необходимы новые военные корабли, чтобы сохранять главенствующую позицию на море.

Также Скапаротти высказался по поводу продажи американских самолетов F-35 Турции. Генерал рекомендовал не продавать истребители Анкаре, если та закупит у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400, сообщает Lenta.ru.

Напомним, начало поставок российских ЗРС намечено на июль 2019 года. Ранее Турция отвергла требование Вашингтона отказаться от покупки у Москвы С-400.

Госдеп США выразил опасение покупками Анкарой российского военного оборудования, отметив, что такие сделки могут навредить союзникам Штатов.

Напомним, США грозили Анкаре санкциями за подобные приобретения. МИД Турции предупредил об ответных мерах.

Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на изменение "неверного подхода" Вашингтона к покупке Анкарой российских ЗРК С-400.

По его словам, сейчас на эту тему ведутся переговоры, которые предусматривают выступление "соответствующих структур" перед Конгрессом США.

Эрдоган также напомнил странам НАТО, критикующим сделку, что Анкара соблюдает условия партнерства с государствами Североатлантического альянса и регулярно платит необходимые взносы.

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США усилят свое присутствие в Европе для противостояния РФ

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Теги: США, Европа, НАТО



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