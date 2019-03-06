Виктор Алкснис: Рейтинг Путина будет падать, а выборы в Петербурге могут стать судьбоносными

ВЦИОМ сообщил, что после послания Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля и в ходе которого президент выдвинул ряд социальных инициатив по поддержке семей и пожилого поколения, рейтинг доверия президенту упал почти на 1%. Если за неделю 11-17 февраля показатель составлял 33,5%, то в неделю послания, 18-24 февраля, опустился до 32,8% (а еще в середине декабря главе государства доверяли 36,7% граждан).

Политический деятель, сопредседатель ООД НПСР Виктор Алкснис, отвечая на вопрос Накануне.RU во время встречи с единомышленниками в Санкт-Петербурге, отметил, что рейтинг власти начал падать после продавливания пенсионной "реформы", и эта тенденция продолжится. При этом власть будет предпринимать чрезвычайные усилия, чтобы попытаться показать, что все хорошо, и альтернативы Владимиру Путину нет, считает эксперт. А если нет альтернативы, то не будет и объяснений провалов в самых разных отраслях.

"Владимир Владимирович в своем последнем послании потребовал, чтобы обеспечили в каждом населенном пункте доступ к медицинской помощи. Получается, в годы его правления был уничтожен этот доступ? А почему тогда он не отчитается по этому поводу? Или по поводу того, что количество медицинских учреждений за 20 лет резко сократилось, а через год количество медицинских учреждений в РФ будет равно количеству медицинских учреждений в царской России в 1903 году? То есть мы на 100 с лишним лет отброшены в отношении медицины назад. И это произошло при Путине. И за это нужно ответить и объяснить – как это могло получиться?" – заявил Виктор Алкснис.

Особо чувствительная тема – рейтинг власти в родном для президента городе. По мнению эксперта, в Кремле обеспокоены грядущей губернаторской кампанией в Петербурге, выборы там могут быть судьбоносными для России в целом, особенно если вспомнить вторые туры в ходе губернаторских выборов в сентябре 2018 года.

"Вся Россия смотрит на Санкт-Петербург – как тут пройдут выборы губернатора", – отметил Виктор Алкснис. Несмотря на множество рычагов у власти для победы своего кандидата, "не все так просто в нашей жизни", о чем, по мнению политического деятеля, свидетельствует недавний визит в Северную столицу начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина.

При этом, оценивая прошлогоднюю президентскую кампанию и выдвижение единого кандидата от коалиции левых и национально-патриотических сил, Виктор Алкснис отмечает, что не считает отказ этой части оппозиции от бойкота выборов ошибкой.

Он напомнил, что для того, чтобы бойкот действительно подействовал, нужно в него вовлечь подавляющее большинство граждан, а сейчас это невозможно сделать – сильна пропаганда федеральных СМИ.

"Надо было голосовать за Грудинина, надо было поддерживать именно его. А когда были выдвинуты "спойлеры", которые растаскивали голоса, то в результате мы получили то, что получили. Я убежден, что на следующих выборах нам нужен один кандидат, и нам нужно голосовать вместе именно за него", – отметил Виктор Алкснис.

Возможно, власти хотели бы таким кандидатом общероссийского масштаба видеть восходящую оппозиционную звезду – Николая Платошкина, который часто мелькает в эфирах федерального ТВ. Эксперт уверен, что Платошкин – очередной "спойлер".

"Я с ним всего раз встречался в дискуссии в телевизионном эфире, и мне он сразу не понравился. Странная у него позиция: человек работал в МИДе при Козыреве, при других министрах иностранных дел, в том числе в эпоху Ельцина, когда проводилась предательская политика и сдавали наши интересы. А он молчал. И вдруг как чертик из табакерки возник в прошлом году, и ему дается эфир на всех телеканалах. Он говорит в принципе правильные вещи, с которыми можно согласиться. Но почему именно Платошкин? А на это можно ответить стихами Владимира Маяковского: "Если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?". Да, я утверждаю, что Платошкин – это человек, получивший санкцию Кремля на то, чтобы вещать правильные вещи с экрана телевизора, чтобы потом это использовать в дальнейших политических сценариях и использовать его (Платошкина) в различного рода политических игрищах", – предполагает Виктор Алкснис.