В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах

В компании Google сообщили, что исправили ошибку с некорректным отображением российского полуострова Крым на своих картах.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце января выяснилось, что Крым обозначен как часть российской территории только при заходе на платформу из России. Директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Russia Марина Жунич заверила тогда, что это не имеет под собой никакой политической основы.

В Google отметили, что "прилагают все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ".