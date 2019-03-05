ФАС признала незаконной рекламу с Киркоровым

Федеральная антимонопольная служба признала рекламу лекарства от горла "Гексорал" с участием певца Филиппа Киркорова незаконной, об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В рекламном видеоролике нет четкого объяснения критериев оценки наилучшего качества лекарства перед конкурентными аналогами.

Также в ролике говорится, что боль в горле героев рекламы уходит сразу после применения "Гексорала".

"Подобное заверение потребителей в эффективности препарата и гарантия его положительного действия в лечении нарушают требования закона", - отметили в ведомстве.

Теперь компания Johnson& Johnson должна будет устранить нарушения.