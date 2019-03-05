05 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Синод украинских раскольников призвал проголосовать так, чтобы "победить Россию"

Синод раскольнической "единой церкви" Украины призвал жителей страны проголосовать на президентских выборах так, чтобы "приблизить победу над агрессором". Он утверждает, что уже пять лет Украина обороняется от "широкомасштабной агрессии" России, поэтому граждане должны помнить, что они выбирают главнокомандующего.
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Напомним, почти сразу же после своего избрания новый лидер раскольников Сергей Думенко (Епифаний) призвал "вернуть оккупированный Крым".

В прошлом году предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отмечал, что так называемую "единую украинскую церковь" создавали "люди, которые надели рясы и активно занимаются политикой".

"Это просто нечестные люди, которые не смогли стать настоящими политиками, а сделали из себя оборотней, чтобы через свой духовный образ притягивать к себе человеческое внимание", - сказал он.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.

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Синод украинских раскольников призвал проголосовать так, чтобы "победить Россию"

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Теги: Украина, выборы президента Украины, раскол



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