В Москве двое мужчин несколько месяцев насиловали несовершеннолетнюю

В Москве двое мужчин несколько месяцев насиловали несовершеннолетнюю девочку, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело об изнасиловании, совершенном группой лиц.

В период с 28 октября 2018 года по 1 марта 2019 года двое знакомых, находясь в квартире на улице Коминтерна, неоднократно совершили насильственные половые акты с несовершеннолетней 2005 года рождения. О возрасте потерпевшей мужчины знали.

Обвиняемые арестованы.