Департамент добычи "Газпрома" возглавил Сергей Меньшиков

05 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Центральный ФО

Департамент добычи "Газпрома" возглавил Сергей Меньшиков

Сергей Меньшиков назначен директором департамента добычи (307) ПАО "Газпром", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Ранее с 2008 по 2019 гг. он занимал должность гендиректора ООО "Газпром добыча Надым". Как сообщало Накануне.RU, до 2014 г. он работал в окружном заксобрании, по собственному желанию он досрочно сложил полномочия.

Меньшиков работал в структуре "Газпрома" около 25 лет. Ранее сообщалось о его возможном новом назначении.

Пост главы департамента "Газпрома", курирующего вопросы добычи газа, газового конденсата, нефти на прошлой неделе покинул Всеволод Черепанов. В компании сообщали, что он остается работать в газовой корпорации на другой должности. Напомним, одновременно с Черепановым в отставку ушли два заместителя председателя правления "Газпрома" - Валерий Голубев и Александр Медведев.

Генеральным директором ООО "Газпром добыча Надым" избран Игорь Мельников, ранее занимавший должность главного инженера — первого заместителя генерального директора этого предприятия.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Департамент добычи "Газпрома" возглавил Сергей Меньшиков

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сергей Меньшиков, газпром, добыча



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.03.2019 09:55 Мск Ямальского газового генерала прочат на пост главы департамента "Газпрома"
Ранее 25.02.2019 14:25 Мск "Газпром" покидают два топ-менеджера

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 156

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети