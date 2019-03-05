Департамент добычи "Газпрома" возглавил Сергей Меньшиков

Сергей Меньшиков назначен директором департамента добычи (307) ПАО "Газпром", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Ранее с 2008 по 2019 гг. он занимал должность гендиректора ООО "Газпром добыча Надым". Как сообщало Накануне.RU, до 2014 г. он работал в окружном заксобрании, по собственному желанию он досрочно сложил полномочия.

Меньшиков работал в структуре "Газпрома" около 25 лет. Ранее сообщалось о его возможном новом назначении.

Пост главы департамента "Газпрома", курирующего вопросы добычи газа, газового конденсата, нефти на прошлой неделе покинул Всеволод Черепанов. В компании сообщали, что он остается работать в газовой корпорации на другой должности. Напомним, одновременно с Черепановым в отставку ушли два заместителя председателя правления "Газпрома" - Валерий Голубев и Александр Медведев.

Генеральным директором ООО "Газпром добыча Надым" избран Игорь Мельников, ранее занимавший должность главного инженера — первого заместителя генерального директора этого предприятия.