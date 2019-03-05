СКР и РАН разработают технологию составления фоторобота по ДНК

В СКР определили ряд направлений сотрудничества с РАН, на основе научных разработок криминалисты смогут идентифицировать преступников, вести поиск людей с воздуха и находить человеческие останки в земле и под водой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Предполагается, что наряду с проведением совместных научно-практических мероприятий стороны создадут научно-технический совет, в который войдут практики и ученые-криминалисты, а также академики РАН. Кроме того, одной из форм реализации сотрудничества станет своего рода "мозговой штурм" ученых и практиков для решения конкретных задач и проблем", - говорится в сообщении.

В настоящее время определен ряд конкретных исследований, которые предполагается провести.

В их числе разработка приборов, реагентов и технологий для определения генетического и эпигенетического разнообразия человека и других организмов для целей криминалистики. "Все это позволит по ДНК неизвестного преступника составлять его портрет с конкретными поисковыми признаками. Полученный таким образом ДНК-профиль неизвестного преступника может содержать информацию о его этногеографическом происхождении, цвете глаз и волос, размерах и форме частей тела и лица, различных заболеваниях", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, уже ведется разработка прибора подводного видения для поиска утонувших в водной среде, оборудования для поиска захоронений в земле, а также поиска людей с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА).