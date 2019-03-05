СКР и РАН разработают технологию составления фоторобота по ДНК

05 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО

СКР и РАН разработают технологию составления фоторобота по ДНК

В СКР определили ряд направлений сотрудничества с РАН, на основе научных разработок криминалисты смогут идентифицировать преступников, вести поиск людей с воздуха  и находить человеческие останки в земле и под водой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Предполагается, что наряду с проведением совместных научно-практических мероприятий стороны создадут научно-технический совет, в который войдут практики и ученые-криминалисты, а также академики РАН. Кроме того, одной из форм реализации сотрудничества станет своего рода "мозговой штурм" ученых и практиков для решения конкретных задач и проблем", - говорится в сообщении.

В настоящее время определен ряд конкретных исследований, которые предполагается провести.

В их числе разработка приборов, реагентов и технологий для определения генетического и эпигенетического разнообразия человека и других организмов для целей криминалистики. "Все это позволит по ДНК неизвестного преступника составлять его портрет с конкретными поисковыми признаками. Полученный таким образом ДНК-профиль неизвестного преступника может содержать информацию о его этногеографическом происхождении, цвете глаз и волос, размерах и форме частей тела и лица, различных заболеваниях", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, уже ведется разработка прибора подводного видения для поиска утонувших в водной среде, оборудования для поиска захоронений в земле, а также поиска людей с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СКР и РАН разработают технологию составления фоторобота по ДНК

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СКР, РАН, ученые, ДНК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 132

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети