05 Марта 2019
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Тюменская налоговая служба обрела нового руководителя вместо арестованной Зыковой

Приказом Министерства финансов России на должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области назначена Татьяна Чалилова, сообщает официальный сайт ведомства.

Отметим, что ранее Чалилова трудилась заместителем у Тамары Зыковой, которая была уволена со службы в прошлом году. По неофициальным данным, отставка произошла на фоне уголовного дела и ареста. При этом подробности дела до сих пор не раскрываются, а информация закрыта спецслужбами, которые ведут расследование.

Новый руководитель региональной налоговой службы Татьяна Чалилова в органах работает с 1995 года, с 2002 по 2008 год работала в должности заместителя руководителя Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы №5 по крупнейшим налогоплательщикам по Тюменской области, с 2013 года замещала должность начальника отдела контрольной работы по мониторингу крупнейших налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области. Отмечена знаком отличия "Отличник ФНС России" и юбилейной медалью ФНС России "25 лет налоговым органам России". Имеет классный чин – советник государственной гражданской службы 1 класса.

Татьяна Чалилова, начальник УФНС по Тюменской области(2019)|Фото: Накануне.RU

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Тюменская налоговая служба обрела нового руководителя вместо арестованной Зыковой

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Теги: Татьяна Чалилова, Татьяна Зыкова



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