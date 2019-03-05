05 Марта 2019
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Происшествия Тюменская область

Глава департамента образования Тюмени получил прокурорское представление из-за потопа в школе

Руководитель департамента образования Тюмени получил представление, а глава города – информацию от прокуратуры из-за потопа в школе №67, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

14 февраля во втором корпусе школы №67 в очередной раз протекла крыша в четырех кабинетах и коридоре третьего этажа. Причина – отслоение кровельного покрытия, нарушение изоляции при водосборных воронках и на прямых участках крыши.

Проблема существует несколько лет. Директор школы несколько раз просила департамент образования дать денег на ремонт, но их так и не выделили. Руководитель департамента получил прокурорское представление с требованием устранить нарушения. Информация о случившемся ушла главе города.

Напомним, ранее аналогичное происшествие случилось в школе №12 Ишима: в 11.25 14 января рухнула часть потолка. Площадь обрушения – 1,5 м. Последствия сняли на видео сами ученики. Сейчас занятия в здании, где отпала штукатура, прекращены. Ученики переведены в основной корпус школы. Губернатор Александр Моор выделил деньги на капремонт здания. Директор получил выговор.

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Глава департамента образования Тюмени получил прокурорское представление из-за потопа в школе

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Теги: школа №67, протекла крыша



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