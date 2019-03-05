Зампредседателя "Яблока" в Перми проведет переговоры о приеме Надежды Агишевой в партию

Зампредседателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков завтра прибудет в Пермь где проведет переговоры о приеме депутата гордумы Надежды Агишевой в партию, сообщает "Ъ".

Предполагается, что заместитель председателя партии обсудит ситуацию с отказом приема в партию "Яблоко" с самой Надеждой Агишевой, а также с руководством отделения.

Как сообщало Накануне.RU, об отказе во вступлении в партию Надежда Агишева сообщила на прошлой неделе.

"Я присутствовала на бюро по скайпу, а не очно. Потому что только вчера мне сообщили о том, что бюро состоится. Это и правда очень непростой момент. Очень тяжелое и унизительное впечатление, прямые оскорбления. Большая радость для политических оппонентов. Но ничего, держим удар", - сообщила депутат на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее она подавала заявление о вступлении в партию на уровне региона, однако краевое отделение также отказало.

Напомним, в декабре прошлого года делегаты конференции партии "Яблоко" в Пермском крае подняли вопрос об отзыве Надежды Агишевой, обратившись в федеральное бюро с заявлением о причинении депутатом "ущерба" партии из-за "человеческой непорядочности". В думу Перми Надежда Агишева прошла по партийным спискам "Яблока".