05 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко заработал на войне миллиарды, - новое разоблачение украинских журналистов

Военный завод украинского президента Петра Порошенко "Кузня на Рыбацком" заработал на войне за пять лет 2,5 млрд грн - почти 6 млрд рублей. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші", которая представила новую порцию разоблачений Порошенко.
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В программе отмечается, что все оборонные заказы на Украине идут под грифом "Совершенно секретно". Однако журналисты раскопали, что "Кузня" зарабатывала на военных заказах огромные деньги за ремонт и модернизацию техники, выступая также "фирмой-прокладкой" для завышения стоимости работ.

Недавняя продажа "Кузни" нужна была Порошенко, чтобы "спрятать концы в воду", считают журналисты. В конце года ее купил другой олигарх Сергей Тигипко, однако на этой территории он будет строить жилой комплекс.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на Украине разразился громкий скандал в связи с обнародованными журналистами сведениями о масштабных хищениях и коррупции в оборонной сфере. Так, сын замсекретаря СНБО и давнего бизнес-партнера Порошенко Олега Гладковского Игорь в 2015 году организовал поставки контрабандных деталей из России для военной техники, а украинские военные госпредприятия переплачивали за них в 2-4 раза, покупая у посредников. При этом подконтрольное Порошенко руководство "Укроборонпрома" обо всем знало и давало согласие. А одной из фирм-посредников была "Кузня на Рыбацком". Примечательно, что кум Порошенко и генпрокурор страны Юрий Луценко поддержал контрабанду, не усмотрев в ней ничего криминального.

Вчера Порошенко все-таки демонстративно уволил Олега Гладковского. Однако скандалы могут привести к еще большему падению его рейтинга. По данным опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования в конце февраля, т.е. еще до начала скандала, Порошенко уступает Тимошенко - 15% против 18%, хотя еще недавно опережал ее.

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Порошенко заработал на войне миллиарды, - новое разоблачение украинских журналистов

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Теги: Украина, Петр Порошенко, коррупция



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