В Екатеринбурге московский эксперт рассказала о роли покровительницы города в воцарении Екатерины Великой

В екатеринбургском Музее изобразительных искусств в рамках выставки "Святая великомученица Екатерина", организованной при участии Фонда святой Екатерины к предстоящему 300-летию города, прошла авторская экскурсия искусствоведа Екатерины Журбиной. Столичный эксперт рассказала о том, за что почитают святую, как именно её изображают на иконах, а также какую роль она сыграла в легитимизации на престоле Екатерины II, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Руководитель проектов Фонда святой Екатерины Татьяна Баланчук заявила, что экскурсия Журбиной – часть подготовки в 300-летию города.

"Фонд активно сотрудничает с музеем ИЗО, намечены большие планы по раскрытию и продвижению образа небесной покровительницы Екатеринбурга. Начали мы деятельность с открытия выставочных залов, где сейчас проходит выставка, посвящённая образу святой Екатерины. В планах – много лекций, мастер-классов, авторский лекторий, часть которого – встреча с Екатериной Журбиной на выставке икон с изображением святой Екатерины из частных собраний музеев", – сказала Баланчук.

Журбина напомнила о том, что великомученица была представительницей аристократического рода и жила в Александрии до Миланского собора, в конце III – начале IV века. Это был Лондон или Нью-Йорк того времени – художественный, культурный и интеллектуальный центр. Она приходит к Богу через встречу с тайным проповедником. Решив стать христианкой, она начинает изучать основы этой веры.

Вскоре ей было видение: она увидела прекрасную женщину с младенцем на руках, который отворачивался от неё. В ответ на пренебрежение к ней он ответил, что Екатерина не очень красива, совершенно безобразна и не имеет никаких особенностей. Она попросила рассказать ей, как стать прекрасной невестой, которой она хотела бы быть. Ответ Христа – мистическое обручение: он одел на безымянный палец женщины кольцо, сделав её единственной невестой Христовой. С этого времени начинается её проповедь. То время – эпоха гонений на христиан, Екатерину в конце жизни отрубили голову за её убеждения. Тело её ангелы перенесли на гору Синай, где в VII веке был основан монастырь. Там её мощи почивают до сих пор.

"Почитание святой Екатерины связано с несколькими факторами. Самый главный – почитание чудес, связанных с горой Синай. На выставке собрана разная иконография разного времени, начиная от самой ранней. Иконы начали появляться в начале XVI века, но самая ранняя из выставленных здесь относится к XVII веку", – сказала Журбина.

Икона подробно рассказывает о житии великомученицы, особая роль на ней отведена диспуту Екатерины с императором Максимилианом о религии.

"Почитание великомученицы связано с различными тенденциями в русской традиции. Её почитали как помощницу в родах, целительницу, помощницу при отходе в мир иной: часто бывало так, что женщины при родах умирали", - сказала Журбина.

Также на выставке представлены разные школы и традиции иконописи, но самым важным является искусство XVIII века.

"Подражание Екатерине II на картинах проявляется и в иконах", - сказала Журбина.

В то время многие приделы храмов освящают во имя святой Екатерины, особый упор делается на то, что великомученица была царицей. Это делается неспроста – нужно придать законность пребыванию на престоле Екатерины Великой. Об этом, в частности, говорит и подпись на Медном всаднике: "Петру I – Екатерина II".

"На самом лучшем образце иконы XIX века, представленном на выставке, - списке с работы Боровиковского – есть отсылка к императрице. Женщине, которая положила свою жизнь на благо общества. Образ создан в период правления Александра I для Казанского собора", - сказала Журбина.

На иконе представлены основные символы, с которыми обычно изображается святая Екатерина, - часть орудия пыток – колеса, символ её славы – пальмовая ветвь, меч, которым она обезглавлена.

"Также Екатерина всегда представлена в царских одеяниях, с короной на голове. С XVIII века тема её обручения фигурирует в иконографии, и её безымянный палец часто занят кольцом", - сказала Журбина.

Напомним, выставка "Святая великомученица Екатерина" открылась 19 декабря. Организована она при поддержке Фонда святой Екатерины. До 17 марта екатеринбуржцы смогут увидеть 40 произведений русского искусства XVII – начала XX века, связанных с образом великомученицы. Представлены экспонаты из разных музеев страны, например, из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Московского музея русской иконы, Ярославского художественного музея и других. Также в музей поступили экспонаты из частных собраний Вячеслава Момота, Сергея и Татьяны Подстаницких, антикварного салона "Оранта" и екатеринбургского коллекционера Алексея Тимощука. По словам Баланчук, выставку уже посетили 21 тыс. 700 человек.