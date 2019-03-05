Михельсон возглавил рейтинг российских миллиардеров

Совладелец НОВАТЭКа и "Сибура" Леонид Михельсон вернулся на первое место в списке самых богатых россиян по версии Forbes. Состояние миллиардера увеличилось с $18 млрд до $24 млрд в 2018 г.

Михельсон сместил с первой строчки прошлогоднего лидера Владимира Лисина (НЛМК), который расположился на второй строчке с состоянием в $21,3 млрд, что на $2,2 млрд больше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что впервые с 2011 г. российские бизнесмены смогли взять планку в $20 млрд. Таких олигархов пять, помимо Лисина и Михельсона это глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($20,7 млрд), владелец "Северстали" Алексей Мордашов ($20,5 млрд), совладелец НОВАТЭКа и "Сибура" Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

В десятку богатейших россиян также вошли совладелец "Норникеля" Владимир Потанин ($18,1 млрд), Михаил Фридман ($15 млрд), Андрей Мельниченко ($13,8 млрд), Алишер Усманов ($12,6 млрд) и Роман Абрамович ($12,4 млрд).

Добавим, большинство российских олигархов увеличили свое состояние в течение 2018 г. Всего в рейтинге богатейших людей мира 98 россиян.