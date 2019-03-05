05 Марта 2019
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Экономика Ямало-Ненецкий АО

Михельсон возглавил рейтинг российских миллиардеров

Совладелец НОВАТЭКа и "Сибура" Леонид Михельсон вернулся на первое место в списке самых богатых россиян по версии Forbes. Состояние миллиардера увеличилось с $18 млрд до $24 млрд в 2018 г.
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Михельсон сместил с первой строчки прошлогоднего лидера Владимира Лисина (НЛМК), который расположился на второй строчке с состоянием в $21,3 млрд, что на $2,2 млрд больше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что впервые с 2011 г. российские бизнесмены смогли взять планку в $20 млрд. Таких олигархов пять, помимо Лисина и Михельсона это глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($20,7 млрд), владелец "Северстали" Алексей Мордашов ($20,5 млрд), совладелец НОВАТЭКа и "Сибура" Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

В десятку богатейших россиян также вошли совладелец "Норникеля" Владимир Потанин ($18,1 млрд), Михаил Фридман ($15 млрд), Андрей Мельниченко ($13,8 млрд), Алишер Усманов ($12,6 млрд) и Роман Абрамович ($12,4 млрд).

Добавим, большинство российских олигархов увеличили свое состояние в течение 2018 г. Всего в рейтинге богатейших людей мира 98 россиян.

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Михельсон возглавил рейтинг российских миллиардеров

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Теги: Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, Владимир Лисин, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Андрей Мельниченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович



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