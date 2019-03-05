В Пакистане заявили о перехвате индийской подлодки

Военно-морские силы Пакистана заявили о пресечении попытки индийской подлодки проникнуть во внутренние воды страны.

В Исламабаде отметили, что подводную лодку удалось заметить без использования пакистанских субмарин, несмотря на серьезные инвестиции Нью-Дели в современные технологии, передает RT.

Напомним, причиной очередного обострения отношений между странами стал теракт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 индийских военных.

После теракта ВВС Индии нанесли удары по лагерям террористов на пакистанской территории. ВВС Пакистана атаковали нарушителей воздушного пространства и заявили о двух сбитых индийских самолетах.

Эксперт ранее заявил Накануне.RU, что до крупномасштабных столкновений в новом витке конфликта дело не дойдет, но напряжение будет усиливаться, и происходить это будет достаточно долго.