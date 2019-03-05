Свердловский министр не убедил тагильчан в правильности "мусорной реформы". А мэр даже не попробовал

Сегодняшний круглый стол по вопросам реализации реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), который провёл в Нижнем Тагиле министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, может стать поводом для разбирательства на уровне губернатора, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На эту встречу в Доме политпросвещения пришли более 100 человек – представители общественных организаций, движений "Тагил за перемены" и "Тагил против" и просто неравнодушные горожане, чтобы получить ответы на действительно непростые вопросы, касающиеся обоснованности "мусорных" тарифов, величины норм накопления, строительства заводов по переработке ТКО и многих других. Жители города, в котором установлен один из самых высоких в регионе тарифов, надеялись на понимание, но в итоге ушли из зала крайне недовольными позицией чиновников.

Председатель правления общественной организации "Экопроаво" Андрей Волегов, побывавший на круглом столе, рассказал Накануне.RU, что у тагильчан сложилось очень негативное впечатление от диалога.

"Нас фактически не услышали или не захотели услышать, - поделился впечатлениями общественник. - А некоторые заявления Смирнова вызвали в зале смех и возмущение. Например, министр, на мой взгляд, умышленно уходил от определений "мусоросортировочный" и "мусоропрерабатывающий" завод".

Это маневр чиновника Волегов объясняет тем, что переработка уже подразумевает сортировку отходов на первоначальном этапе, то есть цена вопроса при строительстве такого предприятия не должна делиться на две составляющих, которые, по замыслу идеологов "мусорной" реформы, будет оплачивать население за счёт так называемой "инвестиционной составляющей".

"А сейчас для Нижнего Тагила заявили сортировку за 2,4 млрд руб. и ещё переработку за отдельные миллиарды будут строить, причём, для переработки собираются создавать какие-то технопарки с выделением под них земли, созданием отдельной инфраструктуры, - возмущается эколог. – А почему сразу не построить мусороперерабатывающий комплекс (МПК) за меньшую сумму? Ведь он, в отличие от убыточной сортировки, начнёт приносить прибыть уже через три года!"

Волегов также заметил: во время встречи Смирнов "проговорился", когда ему привели в качестве примера современный МПК в австрийской Вене за 10 млн евро (около 750 млн руб.), где запущен полный цикл утилизации без ущерба окружающей среде, при этом предприятие ещё и генерирует тепло и электричество. Министр, услышав такую информацию, усмехнулся, а затем заявил, что в Москве аналогичный завод построили за 3,2 млрд руб.

"Так это значит, что остальные деньги [которые свыше 750 млн] по карманам распихали?" – задаётся вопросом общественник.

Ещё одна тема, затронутая на круглом столе, касалась уплаты инвестиционной составляющей, заложенной в тарифе регионального оператора северной зоны – компании "Рифей". Так и осталось загадкой, каким образом собранные с населения деньги учтут в деятельности частного предприятия, которое, казалось бы, само должно заниматься привлечением инвесторов.

И здесь министр привёл просто потрясающий аргумент, задав залу вопрос: "Кто из здесь сидящих владеет акциями обувных или мебельных заводов?" И дальше, объясняя, что имел в виду, провёл аналогию между обновлением основных фондов действующих предприятий ширпотреба, заложенную в цену товара, и инвестиционной составляющей в "мусорном" тарифе ещё даже не построенных заводов по утилизации ТКО. По мнению чиновника, эти два понятия – тождественные.

Участники встречи отмечают: их недовольство лишь усилилось. Учитывая, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в последнее время делает акцент на разъяснительной работе с населением в части реализации "мусорной" реформы, вояж министра ЖКХ в "Путинград" можно считать провальным.

Интересно, что в президиуме на круглом столе по правую руку от министра сидел глава нижнего Тагила Владислав Пинаев. За все более чем два часа общения Смирнова с горожанами, мэр не произнёс ни слова. Впрочем, его коллега из областного руководства этого слова ему ни разу и не предоставил.