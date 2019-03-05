Избирком Екатеринбурга планирует отказать в регистрации инициаторам референдума по строительству храма святой Екатерины

Избирательная комиссия Екатеринбурга официально откажет в регистрации инициаторам референдума по строительству храма святой Екатерины. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, члены комиссии рассмотрят проект итогового решения 12 марта.

"Группа жителей мегаполиса сформулировала свои предложения о запретах на строительство в муниципалитете. Однако вопросы были признаны не соответствующими требованиям закона, а это исключает регистрацию инициативной группы и дальнейшую подготовку референдума", - добавили в администрации.

По данным рабочей группы, они не в праве давать иную правовую оценку инициативы, поскольку закон регулирует эту ситуацию однозначно.

Ранее депутаты городской думы Екатеринбурга отказали инициативной группе в проведении референдума по строительству храма святой Екатерины возле Театра драмы. Большая часть народных избранников (28 человек) считают, что его организация повлечёт за собой нарушение федерального законодательства, в том числе Градостроительного кодекса РФ.

Благоустройство территории близ Театра драмы хотят закончить до 2023 года, к 300-летию Екатеринбурга.

Отметим, что главные инвесторы предстоящего храмостроительства, среди которых не только РМК, но и УГМК, никак не комментируют ситуацию. И, видимо, планово готовятся к строительству.