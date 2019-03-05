"Такой вот шпагат". Лукашенко заявил о повороте процесса евразийской интеграции вспять

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что процесс евразийской интеграции "поворачивается вспять", и Минск готов к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Лидер государства напомнил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) создавался ради общего рынка и равных условий хозяйствования, и на иных принципах он невозможен.

"К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. Отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой", - отметил Лукашенко на совещании по вопросам участия страны в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями. Его слова приводит ТАСС.

Перед ЕАЭС ставились задачи по созданию общего рынка и выработки равных условий хозяйствования в рамках интеграционного объединения, напомнил президент Белоруссии. Лукашенко считает возможным "вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов".

Белоруссия готова к пересмотру подходов к интеграционному процессу. При этом для государства незыблемым остается постулат суверенитета, а от союза Республика ждет, прежде всего, равных условий для сограждан и субъектов хозяйствования.

Напомним, одним из разногласий России и Белоруссии является налоговый маневр в российской "нефтянке". Не так давно Александр Лукашенко заявил, что Минск вынужден будет переходить на нефть из других стран, если не сможет договориться с Москвой по компенсации из-за налогового маневра.

О повороте евразийской интеграции вспять говорит не только Лукашенко, но и представители других стран-членов ЕАЭС. Все они ориентированы, прежде всего, на интеграцию с Россией, а достичь ее в многостороннем формате – невероятно сложно, заметил политолог, эксперт по реинтеграции на постсоветском пространстве Семен Уралов.

"Многосторонние союзы развивать очень сложно, а ЕАЭС является союзом многосторонним, и парадокс заключается в том, что все его участники в первую очередь ориентированы на интеграцию с Россией. А все остальные участники для них являются "постольку-поскольку". У каждого есть свой бубновый интерес. Белоруссия находится на интеграционном стыке между Россией и Евросоюзом, Казахстан хочет перетянуть на себя транзитные потоки из Китая, Киргизии нужен свободный доступ на российский рынок труда, потому что доходы от переводов трудовых мигрантов уже превышают доходную часть бюджета от госпредприятий. Армения зависит от Грузии, которая вообще не входит ни в какие союзы с Россией, а Киргизстан зависит от Казахстана, и все зависят от отношений с Россией. И, конечно же, у нас получается некий "лебедь, рак и щука", потому что все хотят более тесные экономические отношения с Россией, но нужно реализовывать их во многостороннем формате. Из-за этого у нас возникает такой вот "шпагат", – пояснил Накануне.RU Семен Уралов.

Пересматривать принципы интеграции в ЕАЭС нужно каждые пять лет, ставить задачи на каждую новую "пятилетку", считает эксперт.

"В том союзном договоре, который был заключен в 1999 г., – огромное количество параметров, на которые не готовы тот или иной участник. Если они не готовы, надо пересматривать эти параметры", – прокомментировал Уралов.

Среди спорных пунктов – пункты 8 и 13: о равенстве хозяйствующих субъектов и единой денежной единице.

"Было много пунктов – и создание эмиссионного центра, и создание союзных судов, была поставлена масса целей, но этого ничего не было сделано, поэтому все пошло по принципу союза государств", – заметил политолог.

Длительный путь к интеграции государств – закономерный процесс, считает Семен Уралов. Пример – Европейский союз, который переходил к единой валюте почти 50 лет.

"Если мы посмотрим на многостороннюю европейскую интеграцию, мы увидим, что она тоже была не очень – не шаткая, не валкая, разнонаправленная, пока не был решен ключевой вопрос – вопрос о союзном финансовом капитале, то есть о союзной валюте, в данном случае евро. Европейский союз прошел длинный путь: сначала там был введен коридор "валютная змея", потом была виртуальная европейская валюта, и уже только потом, в 1999-2000 гг., уже пришли к валюте евро. После этого многосторонняя европейская интеграция вышла на новый уровень", – напомнил эксперт.