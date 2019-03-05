05 Марта 2019
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Минсельхоз прогнозирует урожай пшеницы в 2019 году на уровне до 78 млн тонн

В 2019 году урожай пшеницы может составить до 78 млн тонн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минсельхоза России.

Ведомство прогнозирует, что по итогам текущего года урожай пшеницы составит 75-78 млн тонн, что как минимум на 4% выше, чем в прошлом году.

"При этом при благоприятных условиях прогноз может быть повышен до 80 млн тонн", - говорится в сообщении. 

Кроме того, в 2019 году ожидается урожай зерна в объеме 118 млн тонн (+5% к 2018 году).

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Минсельхоз прогнозирует урожай пшеницы в 2019 году на уровне до 78 млн тонн

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Теги: Минсельхоз, пшеница, урожай



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