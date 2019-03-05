05 Марта 2019
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НОВАТЭК продал 10% "Арктик СПГ 2"

НОВАТЭК продал 10% проекта "Арктик СПГ 2" концерну "Тоталь". Оплата доли участия состоится через взносы в капитал, сообщил НОВАТЭК.

Обязывающее соглашение о вхождении в проект на $2,55 млрд подписано в прошлом году на Петербургском форуме в присутствии президентов России и Франции.

С момента подписания соглашения в мае 2018 г. подтверждена предварительная оценка капзатрат на уровне $20-21 млрд. Запасы на Утреннем месторождении увеличены до 2 трлн куб. м.

"Мы успешно сотрудничаем с "Тоталь" на протяжении многих лет и создали хорошие рабочие отношения, основанные на взаимном доверии и уважении. Мы рады продолжать совместную работу по нашему новому проекту "Арктик СПГ 2", – отметил председатель Правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

Напомним, запуск первой линии "Арктик СПГ-2" запланирован на 2022 г. На Гыданском полуострове будут построены три технологические линии мощностью 6,6 млн тонн в год каждая.

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НОВАТЭК продал 10% "Арктик СПГ 2"

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Теги: Арктик СПГ 2, НОВАТЭК, Тоталь



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