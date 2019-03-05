РЖД инвестирует более 20 млрд рублей в развитие южноуральских железных дорог

Губернатор Борис Дубровский и глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров обсудили вопросы сотрудничества и ряд проектов, в том числе строительство ВСМ Челябинск – Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский отметил, что южноуральский филиал РЖД является крупным налогоплательщиком консолидированного бюджета области и крупным работодателем для региона.

"В регионе постепенно растет объем грузов, перевозимых по железной дороге, и это в значительной мере связано с новыми объектами в горнодобывающей отрасли региона и стабильной динамикой роста объемов производства в этой и ряде других отраслей", - отметил он.

По словам Белозерова, Челябинская область важная для РЖД с точки зрения транзита.

"Дорога играет важнейшую роль в части транзита, контейнерных перевозок по маршруту Китай – Европа – Китай. В 2018 году Южно-Уральская магистраль успешно справилась с задачей пропуска контейнерных поездов, увеличения их маршрутной скорости", – подчеркнул он.

Глава РЖД отметил, что в 2019 году планируется направить средства на развитие проектов на территории области. Объем инвестиций в развитие Южно-Уральской магистрали составит 20,4 млрд рублей. На реализацию проектов на территории Челябинской области будет направлено 9,8 млрд рублей. Также средства будут инвестированы в обновление железнодорожной инфраструктуры и тягового подвижного состава. Так, в локомотивное депо Челябинск поступят 11 грузовых магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ и четыре маневровых тепловоза ТЭМ14.