В Нижневартовске на этой неделе приступят к ремонту пострадавшей от пожара пятиэтажки

В Нижневартовске на этой неделе начнутся работы по восстановлению кровли в доме №49 по улице Чапаева, который в середине февраля пострадал от пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Средства на ремонт кровли выделены из резервного фонда бюджета города. С подрядчиком, который займется восстановлением, в настоящий момент заключается договор.

По словам заместителя главы города, директора департамента ЖКХ Максима Коротаева, завершено техническое обследование пятиэтажки. Специалисты установили, что плиты перекрытия над пятым этажом здания, а также фасадный утеплитель не пострадали. Фасад дома находится в удовлетворительном состоянии.

Электричеством обеспечены 67 из 70 квартир, часть жилых помещений нуждается в ремонте. Двум семьям предоставили жилье в маневренном жилом фонде, составлены акты о нанесенном ущербе. Материальную помощь тем, кто постоянно проживает и прописан в доме оказали из городского и окружного бюджетов.

Следственные мероприятия по выяснению причин пожара продолжаются. Работает специально созданная комиссия под председательством заместителя главы города Николая Лукаша. В ее состав, по поручению главы города Василия Тихонова, также вошли жители 49 дома. Вместе со специалистами они участвовали в оценке степени повреждения квартир.

Напомним, пожар в пятиэтажке начался 12 февраля в 16.51. Когда спасатели прибыли на место происшествия, в доме горел чердак. Пламя перекинулось на кровлю. Локализовать пожар удалось в 18.45. Спасатели эвакуировали из дома девять человек, еще 30 покинули дом самостоятельно.