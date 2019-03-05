05 Марта 2019
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Зауралье планирует поставлять во Вьетнам пожарные машины и автобусы-"кавзики"

Генконсул Вьетнама в Екатеринбурге Нго Фыонг Нги приехал с рабочим визитом в Курган - он провел переговоры с врио губернатора области Вадимом Шумковым и зауральскими чиновниками.

На встрече обсуждались вопросы поставок оборудования курганского региона во Вьетнам. В частности, автобусов КАВЗ и пожарной техники варгашинского завода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Ряд заводов, которые работают в Кургане, производят достаточно широкий спектр оборудования для нефтяной промышленности. У нас также работают фармацевтические предприятия", - отметил Вадим Шумков.

Вьетнамская сторона заинтересовалась предложением, однако иностранцы отметили, что неплохо было бы двигаться навстречу друг другу и в культурной сфере. Стоит отметить, что 2019 год объявлен перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России.

Нго Фыонг Нги, генконсул(2019)|Фото:kurganobl.ru

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Зауралье планирует поставлять во Вьетнам пожарные машины и автобусы-"кавзики"

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Теги: КАВЗ, Вьетнам, автобусы, пожарные машины, поставки, Нго Фыонг Нги, Вадим Шумков, генконсул, Курган



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