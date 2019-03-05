05 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Громкое предательство в ДНР: на сторону Украины перешла командир танкового экипажа

На сторону Украины перешла воевавшая за ДНР с 2014 года Светлана Дрюк с позывным "Ветерок". Она была начальником штаба танкового батальона, но в последнее время тайно сотрудничала с украинскими спецслужбами, которым передала важную информацию. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Дрюк заявила, что захватила с собой документы, подтверждающие "российскую агрессию", и рассказала, что Россия якобы испытывает в Донбассе новые танки Т-72Б3, несколько из которых будто бы были взорваны недавно "украинскими партизанами" при ее участии.

СБУ подтвердила факт предательства Дрюк и сообщила, что это стало завершающим этапом длительной операции контрразведки. Утверждается, что она передала важную информацию об организационно-штатной структуре и укомплектованности армии ДНР, количественном составе военной техники и боевых позициях, местах хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов, тяжелого вооружения.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что "эта операция была соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами".

Управление Народной милиции (УНМ) ДНР опровергает предательство Дрюк и заявляет о ее похищении.

"Противнику удалось похитить Дрюк Светлану, которая в начале года была уволена из рядов Народной милиции ДНР по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья", - говорится в сообщении пресс-службы УНМ.

Там отметили, что Дрюк принимала активное участие в боевых действиях с 2014 года, неоднократно поощрялась командованием части, награждена медалью "За воинскую доблесть". А после увольнения она выехала с детьми в Молдавию проведать родственников, но была задержана СБУ, и теперь спецслужбы "используют изуверские методы воздействия на нее через детей", принуждая делать нужные им заявления.

Однако в сюжете Дрюк вовсе не похожа на человека, на которого оказывается давление, и похоже, что ее предательство было осознанным.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал бегство Дрюк. Он отметил, что народный подъем в Донбассе увлек за собой массу людей, но дальнейшие усталость и апатия привели к тому, что некоторые из них искренне начали искать "новый вектор" для своих устремлений, включая прямое предательство. Причем будучи уверенными в том, что не совершают никакого предательства.

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бриг написал в сети "ВКонтакте", что Дрюк влюбилась в сотрудника СБУ (в сюжете она признает, что у нее в СБУ есть друг, который ей "намного ближе сейчас"), а ей самой, скорее всего, пообещали много денег, которых она вряд ли получит.

"Никакой идеологической подоплеки и близко нет - есть только предательство за бабло. С той стороны есть перебежчики, еще больше тех, кто, служа в ВСУ или СБУ, сливает данные по позициям и планам украинских подразделений", - написал Бриг.

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Громкое предательство в ДНР: на сторону Украины перешла командир танкового экипажа

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Теги: Украина, ДНР, предательство



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