В Чехию не пустили прибывшего с Мантуровым сотрудника МИД России

Сотруднику МИД России отказали во въезде на территорию Чехии.

Представитель МИД направлялся в страну в составе официальной делегации во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Российское посольство сделало представление заместителю главы чешского МИД. Ведомство отметило, что подобные действия являются недружественными и не останутся без ответа, передает РИА Новости.

В 2017 году власти Молдавии объявили бывшего российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон-грата.

Напомним, румынские власти не позволили пролететь самолету до Кишинева через воздушное пространство своей страны. Пилоты российской авиакомпании сообщили, что Бухарест мотивировал это тем, что на борту находится "санкционная фигура".

В результате Дмитрий Рогозин не смог добраться до Молдавии для празднования 25-летия начала миротворческой операции в Приднестровье и переговоров с президентом страны Игорем Додоном. Самолет вынужден был развернуться и приземлиться в Минске.