05 Марта 2019
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Происшествия Челябинская область

Глава Челябинска получил прокурорское представление за вывоз снега на стихийные свалки

Челябинская природоохранная прокуратура потребовала от главы города Владимира Елистратова обеспечить экологическую безопасность при уборке снега. Снежные массы с дорог вывозят на стихийные свалки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Уборкой дорог города занимается АО "Южуралмост" в рамках муниципального контракта. Однако в городе не определены места складирования снега, который вывозится с улиц города.

Прокуратура установила, что снежные массы вывозятся и складируются на территории стихийных свалок.

"Одновременно с загрязненным снегом на территории снегосвалок накапливаются иные отходы производства и потребления, что создает угрозу загрязнения окружающей среды, влечет нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду", - подчеркнули в ведомстве.

Главе города внесено представление, в котором прокурор потребовал устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к ответственности.

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Глава Челябинска получил прокурорское представление за вывоз снега на стихийные свалки

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Теги: Владимир Елистратов, уборка снега, прокуратура,



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