Глава Челябинска получил прокурорское представление за вывоз снега на стихийные свалки

Челябинская природоохранная прокуратура потребовала от главы города Владимира Елистратова обеспечить экологическую безопасность при уборке снега. Снежные массы с дорог вывозят на стихийные свалки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Уборкой дорог города занимается АО "Южуралмост" в рамках муниципального контракта. Однако в городе не определены места складирования снега, который вывозится с улиц города.

Прокуратура установила, что снежные массы вывозятся и складируются на территории стихийных свалок.

"Одновременно с загрязненным снегом на территории снегосвалок накапливаются иные отходы производства и потребления, что создает угрозу загрязнения окружающей среды, влечет нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду", - подчеркнули в ведомстве.

Главе города внесено представление, в котором прокурор потребовал устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к ответственности.