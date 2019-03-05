В Тюменской области энергетик стал главой областного департамента ЖКХ

В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения. Сегодня губернатор Александр Моор подписал распоряжение о назначении директором департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Антона Фирсова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Прежде Антон Фирсов занимал должность замгендиректора "Тюменьэнерго" и возглавлял филиал "Тюменские распределительные сети". Ранее он являлся директором "Нефтеюганских электрических сетей".

Отметим, что кресло директора областного департамента ЖКХ освободилось 2 августа 2018 г., после того как Михаил Гилев перешел на работу в Минстрой РФ, который в мае возглавил бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Напомним, ранее Александр Моор сообщал, что кадровые перестановки в тюменском правительстве будут из-за того, что часть людей ушла за Якушевым в Москву.

После ухода Гилева, обязанности руководителя областного департамента ЖКХ исполнял заместитель директора Алексей Майер.