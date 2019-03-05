05 Марта 2019
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"Валенсию" и "Краснодар" в Лиге Европы рассудят арбитры из Израиля

Назначены судьи на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между испанской "Валенсией" и российским "Краснодаром". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Встречу рассудит бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфельдом. Помогать ему будут Двир Шимон и Рой Хассан. Дополнительными ассистентами судьи назначены Эрез Папир и Цив Адлер, резервным арбитром будет Идан Яркони.

"Валенсия" и "Краснодар" сыграют на стадионе "Месталья" в этот четверг, 7 марта.

Напомним, краснодарский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы, по сумме двух матчей одолев немецкий "Байер".

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"Валенсию" и "Краснодар" в Лиге Европы рассудят арбитры из Израиля

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Теги: Валенсия, Краснодар, арбитры



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