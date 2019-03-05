В Челябинске пожарные не смогли подъехать к горящему дому из-за неочищенной от снега дороги

В Челябинске пожарные не смогли подъехать к горящему дому из-за неочищенной дороги.

Инцидент произошел поздно вечером 4 марта. Горел частный жилой дом в поселке "Мелькомбинат-2". Пожарные быстро прибыли на место, однако подъехать к дому не смогли из-за узкой нечищеной дороги. Подача воды на тушение осуществлялась со значительного расстояния.

Когда же пожарным потребовалось заправить технику водой, они столкнулись с новой трудностью. Ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 1,5 км на территории ТРК "Родник", а охрана комплекса ссылалась на частную собственность и установленные счетчики водопотребления.

"Понадобилось значительное время, чтобы машины проехали на территорию и осуществили забор воды из пожарного гидранта", - сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Пламя набирало силу и перекинулось на соседнее строение. Дом соседей удалось отстоять, пострадала только кровля на площади 10 кв.м. В результате инцидента никто не пострадал.

"При тушении пожара сотрудникам МЧС пришлось столкнуться с человеческой халатностью – нечищеные проезды, а также с недопониманием в вопросах противопожарного водоснабжения объектов мегаполиса", - подчеркнули в пресс-центре ГУ МЧС.