Стал известен список спортобъектов Зауралья, где дети из малообеспеченных семей могут бесплатно заниматься спортом

Правительство Курганской области опубликовало список спортивных учреждений, в которых дети из малообеспеченных и многодетных семей могут бесплатно заниматься спортом.

В эту категорию также попали дети-сироты и люди с ограниченными возможностями здоровья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Список госучреждений и время занятий опубликованы на сайте правительства области.

В перечень попали Зауральский колледж физической культуры и здоровья в Шадринске, Спортивная школа олимпийского резерва №1 в Кургане, курганский Центр спортивной подготовки, Областная детско-юношеская спортивная школа в Кургане, Курганское училище олимпийского резерва и Центр проведения спортивных мероприятий в Кургане.

Пока в этом списке только объекты в Кургане и Шадринске, однако скоро он пополнится учреждениями и в районах Зауралья.