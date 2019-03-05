В Воронеже черные банкиры отмыли 7,3 млрд рублей

В Воронеже в суд передано уголовное дело группы обнальщиков, которые заработали более 134 млн рублей.

Использовалась целая сеть, состоящая не менее чем из 49 фиктивных юридических лиц. Через счета группы из 16 человек прошли более 7,3 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Воронежской области.

Трое организаторов – мужчины в возрасте 45 лет – создали преступное сообщество, объединив две организованные группы.

Организаторам преступного сообщества грозит до 20 лет, его участникам - до 10 лет лишения свободы.

В 2018 году в Екатеринбурге вынесли приговор членам преступной группировки, которые с 2007 по 2011 г. незаконно обналичивали деньги на общую сумму 1 млрд рублей.

По версии следствия, преступления совершались на территории нескольких городов Свердловской области. Клиентами ОПГ становились физические и юридические лица, желавшие скрыть результаты финансово-хозяйственной деятельности путем "обналички".