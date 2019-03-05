В отношении экс-главы Советского района возбуждено новое уголовное дело. Вменяют превышение полномочий

В отношении бывшего главы Советского района Сергея Удинцева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий, совершенное главой местного самоуправления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Югре.

По версии следствия, в 2012 г. Удинцев, занимая тогда пост главы Советского района, потребовал от начальника управления архитектуры и капитального строительства подписать акт о приемке работ по строительству одного из объектов в Советском. После того, как акт о приемке был подписан, бюджетные средства 9 млн руб. за работы, которые так и не были выполнены, перечислили на счет одного из акционерных обществ.

Отметим, что в отношении Сергея Удинцева уже расследуется уголовное дело. Ему вменяют кражу бюджетных денег. Якобы в период с декабря 2013 г. по январь 2014 г. глава района организовал перечисление 21 млн руб. на расчетный счет Фонда "Жилище", учредителем которого является администрация Советского района. Путем угроз и уговоров бывший глава потребовал от исполнительного директора фонда перечислить денежные средства на расчетный счет ООО "Отделстрой", откуда они ушли на счет аффилированной компании. Таким образом, бюджету Советского района причинен ущерб на сумму свыше 21 млн руб.

Кроме того, в рамках расследуемых в отношении Удинцева еще двух уголовных дел, возбужденных в 2019 году, ему инкриминируется совершение в 2015 году двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ, в результате которых ООО "Отделстрой" понесло убытки в сумме свыше 70 миллионов рублей.

22 января 2018 г. сотрудникам полиции удалось найти сбежавшего политика в Екатеринбурге и задержать. В феврале политика отпустили под залог, сумма которого составила 2 млн руб.

Уголовные дела соединены в одно производство. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.