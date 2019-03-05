В СФ предложили открыть платные вытрезвители

Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о создании системы платных вытрезвителей, сообщает РБК.

Авторы документа предлагают передать региональным властям полномочия создавать вытрезвители на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства. С клиентов таких учреждений можно будет взимать плату за услуги.

Как отмечает председатель комитета Валерий Рязанский, такие вытрезвители создаются в частном порядке при региональных больницах, но они не могут требовать с пациентов деньги. Закон о социальном обслуживании граждан не позволяет брать средства за услугу, которую они не просят.

Подобную идею еще в 2015 году высказывала глава Минздрава Вероника Скворцова. Министр отмечала, что плата за услуги может взыматься непосредственно с оказавшегося в вытрезвителе человека.

Напомним, в 2011 году вытрезвители после ряда скандалов вывели из системы МВД, однако в систему Минздрава, как было задумано, их не передали.

В результате медвытрезвители в России закрылись. Теперь нетрезвых граждан доставляют в больницы и отделения полиции, что отвлекает медиков и сотрудников правоохранительных органов от их основных обязанностей.