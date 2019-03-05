В СФ предложили открыть платные вытрезвители

05 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

В СФ предложили открыть платные вытрезвители

Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о создании системы платных вытрезвителей, сообщает РБК.

Авторы документа предлагают передать региональным властям полномочия создавать вытрезвители на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства. С клиентов таких учреждений можно будет взимать плату за услуги.

Как отмечает председатель комитета Валерий Рязанский, такие вытрезвители создаются в частном порядке при региональных больницах, но они не могут требовать с пациентов деньги. Закон о социальном обслуживании граждан не позволяет брать средства за услугу, которую они не просят.

Подобную идею еще в 2015 году высказывала глава Минздрава Вероника Скворцова. Министр отмечала, что плата за услуги может взыматься непосредственно с оказавшегося в вытрезвителе человека.

Напомним, в 2011 году вытрезвители после ряда скандалов вывели из системы МВД, однако в систему Минздрава, как было задумано, их не передали.

В результате медвытрезвители в России закрылись. Теперь нетрезвых граждан доставляют в больницы и отделения полиции, что отвлекает медиков и сотрудников правоохранительных органов от их основных обязанностей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В СФ предложили открыть платные вытрезвители

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вытрезвители, совет федерации



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 110

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети