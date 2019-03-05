05 Марта 2019
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Жители Нефтеюганска требуют встречи с главой из-за резкого скачка налогов

Жители Нефтеюганска потребовали провести встречу с чиновниками из-за резкого роста налога на гаражи. Ранее стало известно, что ставка земельного налога по землям, отведенным под гаражные строения, в 2019 г. увеличилась с 0,04% до 1% от кадастровой стоимости земли.

Письмо в мэрию направила инициативная группа жителей Нефтеюганска, на встречу с чиновниками готовы прийти председатели гаражных кооперативов, передает корреспондент Накануне.RU. Жители просят пояснить целесообразность повышения налогов. Второе обращение инициативной группы касается "мусорной реформы" и новых тарифов на вывоз мусора.

"Прошу главу города Сергея Юрьевича организовать круглый стол с представителями ведомств в чей компетенции разъяснить все вопросы", - говорится в обращении.

Напомним, ставка налога в Нефтеюганске не пересматривалась четыре года. В сентябре прошлого года дума приняла решение повысить ставку в 25 раз, чем вызвала недовольство собственников гаражей. В феврале депутаты вновь давали пояснения относительно земельного налога и предлагали членам кооперативов инициировать пересмотр кадастровой стоимости участков. Главы кооперативов, в свою очередь, предложили ограничить темпы роста ставки налога.

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Жители Нефтеюганска требуют встречи с главой из-за резкого скачка налогов

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Теги: Нефтеюганск, налог на гаражное строение, рост налогов, Сергей Дегтярев



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