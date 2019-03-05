05 Марта 2019
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Происшествия Свердловская область

"Его так и тащит на место, где он пролил невинную кровь". В Екатеринбурге вновь объявился "Уктусский маньяк"?

Уральский исследователь-любитель Валентин Дегтерев провел очередное расследование громкого убийства девушек на Уктусе в Екатеринбурге. Он утверждает, что на месте преступления по ночам ходит некий человек, и предлагает задержать его.

Напомним, убийство произошло к конце августа прошлого года - неизвестный мужчина с налобным фонариком расстрелял девушек, а тела оттащил в лес. Одна скончалась на месте, другая - в больнице через несколько дней. Розыск преступника ведется до сих пор. Есть даже видео с камер, однако плохое качество съемки не позволяет детально разглядеть предполагаемого убийцу.

Как сообщил Накануне.RU Валентин Дегтерев, в ночь с 4 на 5 марта, в 23 часа 55 минут по местному времени, ему удалось сделать запись с веб-камеры комплекса на Уктусских горах с того места, где были убиты девушки.

"Это путь вверх по склону горы. Проехал трактор, что чистит склон и выравнивает снег, и тут я увидел, что за деревьями кто-то прячется. Он боялся, что его увидит водитель трактора. Когда трактор поднялся вверх, то человек вышел и стал пробираться между деревьями. Тут мне показалось, что сверкнул луч прожектора подсветки прибора ночного видения. Во всяком случае, у него не было никакого фонаря, а в лесу он все хорошо видел. Одет он был в спортивный костюм или куртку с капюшоном. Он очень профессионально бежал. Я такой бег уже видел, обычно так бегают спортсмены, занимающиеся биатлоном", - отметил Дегтерев.

По словам исследователя, перед тем, как выбежать из леса, неизвестный что-то снял с головы - возможно, прибор ночного видения. Он отметил, что при беге мужчина боксировал и своим видом был похож на спецназовца.

Уктусские горы, Екатеринбург(2019)|Фото: Валентин Дегтерев

"Ни один нормальный человек не будет бегать ночью среди деревьев, тем более с прибором ночного видения! Кроме того, его так и тащит на место, где недавно он пролил невинную кровь. Он, безусловно, опасен. Он хорошо тренирован, абсолютно неадекватен и, видимо, жаждет проливать новую кровь. Его нужно срочно поймать", - считает Валентин Дегтерев.

Он предложил круглосуточно патрулировать комплекс на Уктусе до тех пор, пока злоумышленник не будет задержан.

Напомним, ранее Дегтерев предполагал, что убийство девушек на Уктусских горах мог совершить сатанист.

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"Его так и тащит на место, где он пролил невинную кровь". В Екатеринбурге вновь объявился "Уктусский маньяк"?

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Теги: маньяк, Уктус, видео, Екатеринбург



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