На автомобиль мэра Якутска рухнул неубранный с крыши снег

На служебный автомобиль главы Якутска Сарданы Авксентьевой упал пласт снега с крыши дома.

Мэра в момент ЧП в машине не было. Как сообщил в соцсетях пресс-секретарь градоначальника Алексей Толстяков, пострадавших нет, "Тойота Камри" застрахована по КАСКО, она подлежит ремонту.

Примечательно, что буквально на днях и.о.главы города Владимир Федоров поручил управляющим компаниям усилить работу по очистке крыш жилых домов от снега.

Ранее Накануне.RU сообщало, что в Зауралье работники прокуратуры придумали весьма оригинальный способ очистки крыши здания районного отдела от снега.

К зданию ведомства пригнали пожарную машину, включили струю и направили ее на кровлю. Снег повалился с козырька, однако всю снежную массу убрать не удалось.