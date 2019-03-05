05 Марта 2019
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На автомобиль мэра Якутска рухнул неубранный с крыши снег

На служебный автомобиль главы Якутска Сарданы Авксентьевой упал пласт снега с крыши дома.

Мэра в момент ЧП в машине не было. Как сообщил в соцсетях пресс-секретарь градоначальника Алексей Толстяков, пострадавших нет, "Тойота Камри" застрахована по КАСКО, она подлежит ремонту.

на машину мэра Якутска упал снег(2019)|Фото: facebook.com/Алексей Толстяков

Примечательно, что буквально на днях и.о.главы города Владимир Федоров поручил управляющим компаниям усилить работу по очистке крыш жилых домов от снега.

Ранее Накануне.RU сообщало, что в Зауралье работники прокуратуры придумали весьма оригинальный способ очистки крыши здания районного отдела от снега.

К зданию ведомства пригнали пожарную машину, включили струю и направили ее на кровлю. Снег повалился с козырька, однако всю снежную массу убрать не удалось.

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На автомобиль мэра Якутска рухнул неубранный с крыши снег

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Теги: якутск, автомобиль, мэр, снег



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