Суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова

В Челябинске суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера города Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Советским районным судом Челябинска удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Челябинской области о прекращении уголовного дела в отношении Давыдова и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Давыдова обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Напомним, экс-чиновник был задержан в сентябре 2017 года после обысков в его доме.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на основе оперативных материалов и результатов проверки КСП области. Речь шла о крупных хищениях денежных средств у одного из муниципальных унитарных предприятий в сфере ЖКХ в 2012-2015 годах.

30 сентября Центральный районный суд заключил Давыдова под стражу на два месяца. В конце ноября 2017 года Сергей Давыдов вышел из СИЗО. Экс-чиновнику изменили меру пресечения. По некоторым данным, он начал сотрудничать со следствием.

Осенью 2018 года уголовное дело передавали в прокуратуру для утверждения обвинительно заключения. Однако оно было возвращено по требованию регионального УФСБ.