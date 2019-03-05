Вовлеченность в инфраструктурные проекты усилила позиции губернаторов в феврале

Степень влияния губернаторов в феврале определили встречи с руководством страны, вовлеченность в крупные инфраструктурные проекты, проекты территорий опережающего развития, а также запрос на выстраивание главами регионов эффективно работающих каналов коммуникации между властью и обществом. Такие выводы содержатся в очередном рейтинге влияния губернаторов, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций. Подробности - в материале Накануне.RU.

Тройка лидеров рейтинге осталась без изменений по сравнению с прошлым месяцем: по-прежнему самым влиятельным остается мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте - глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, на третьем - президент Татарстана Рустам Минниханов.

Значительно в феврале укрепляются позиции главы Тульской области Алексея Дюмина, который поднимается с 7-го на 4-е место. В АПЭК это объясняют проведением в регионе совещания по вопросам развития экспортного потенциала АПК с участием главы Минсельхоза.

Отмечается также, что дополнительные политические очки получил и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который переместился с 8-го на 7-е место. Этому способствовала встреча главы региона с президентом РФ Владимиром Путиным.

В АПЭК подчеркивают, что февральское послание главы государства Федеральному Собранию становится ключевым фактором влияния на региональную политику в дальнейшем.

Озвученные президентом приоритеты в социальной политике, по мнению политологов, могут повлиять на повестку региональных избирательных кампаний 2019 года и, как следствие, на кадровую политику глав регионов в отношении чиновников социальной сферы.

В АПЭК считают, что дополнительной выигрышной темой для губернаторов, идущих на выборы, может стать тема развития сельских территорий, по которой готовится госпрограмма. Также аналитики считают, что способствовать набору "политического веса" может вовлеченность регионов в крупные инфраструктурные проекты.

Например, после решения правительства предоставить городу Глазов в Удмуртии статус территории опережающего развития укрепляются позиции главы республики Александра Бречалова - он переходит в группу с очень сильным влиянием, поднявшись с 21-го на 20-е место. "Также фактором роста позиций для врио главы Забайкальского края Александра Осипова (с 82-го на 78-е место) становится инициатива этого чиновника о создании в регионе ТОР на шести площадках", - говорится в докладе АПЭК.

Усиливается в феврале и влияние главы Ленинградской области Александра Дрозденко (с 24-го на 21-е место) после заключения регионов соглашения о создании "Приморского универсально-перегрузочного комплекса". "Дополнительные политические очки получает глава Калмыкии Алексей Орлов (с 73-го на 70-е место), заявивший, что найден инвестор для строительства в Лагани незамерзающего морского порта. Укрепляются позиции главы Чукотки Романа Копина (с 63-го на 59-е место) - после того, как делегация возглавляемого им региона представила на Российском инвестиционном форуме в Сочи проект освоения Западно-Озерного и Верхне-Телекайского нефтегазовых месторождений", - отмечают в АПЭК.

"Помощь" федерального центра также сказалась на позициях глав регионов в феврале. Так, после появления постановления правительства о выделении региону 1,8 млрд рублей с 2019 по 2021 год на реконструкцию Московской набережной и чебоксарского залива, вошедших в туристический кластер "Чувашия – сердце Волги" укрепился глава Чувашии Михаил Игнатьев (с 27-го на 25-е место). А решение выделить Ярославской области 3,67 млрд рублей в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" усилили влияние главы этого региона Дмитрия Миронова, который поднялся с 37-го на 30-е место.

"Усиливается влияние главы Ханты-Мансийского округа Натальи Комаровой - после подтверждения информации о том, что округ получит около 14 млрд рублей в рамках программы "Сотрудничество", - говорится в докладе.

Внутриэлитные факторы также повлияли на расстановку сил губернаторов в феврале. Так, на фоне избрания главой Челябинска Владимира Елистратова укрепляются позиции губернатора региона Бориса Дубровского (с 34-го на 32-е место). А на фоне задержания заместителя главы Рязани Сергея Пашкевича теряет позиции глава региона Николай Любимов (с 33-го на 39-е место).

С 51-го на 45-е место поднялся глава Ульяновской области Сергей Морозов, несмотря на затяжной конфликт регионального руководство и муниципальных игроков. Здесь можно отметить противостояние между гордумой Димитровграда, где доминируют депутаты от КПРФ, и губернатором. Напомним, недавно был удовлетворен иск Сергея Морозова о признании незаконным решения гордумы об избрании главы Димитровграда. "В ближайшей перспективе наиболее вероятно сохранение напряженности между Сергеем Морозовым и представителями Компартии. Тем не менее пока влияние конфликта на позиции ульяновского губернатора остается ограниченным", - указали в АПЭК.

Нисходящий тренд демонстрирует глава Севастополя Дмитрий Овсянников - он упал с 32-го на 41-е место. Это произошло на фоне того, что заксобрание Севастополя отказалось утвердить в должности вице-губернатора Ивана Кусова.

"Из-за недовольства жителей города Шахунья, а также Кулебакского и Арзамасского районов Нижегородской области значительным ростом платы за отопление теряет политические очки губернатор региона Глеб Никитин (с 6-го на 8-е место)", - говорится в докладе.

Кроме того, позиции теряет губернатор Саратовской области Валерий Радаев (с 29-го на 33-е место) после нескольких случаев гибели людей в результате падения снега, а также 42 зафиксированных с начала 2019 года случаев обрушения в регионе социально значимых объектов из-за снега, накопившегося на крышах.

Падение демонстрирует и глава Якутии Айсен Николаев (с 31-го на 37-е место) на фоне заявления министра образования региона Владимира Егорова о решении отменить компенсации за детские сады для всех семей, кроме малоимущих.