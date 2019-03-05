Жительница Москвы расплакалась, обращаясь к Путину из-за уплотнительной застройки

В Москве на улице Цандера, 7 несколько десятков человек вышли на протест против уплотнительной застройки.

Как сообщили Накануне.RU очевидцы, на место акции уже прибыла полиция, также неизвестные перегородили машинами и строительной техникой дорогу, на которую вышли протестующие.

На одном из видео с места акции девушка попыталась обратиться к президенту Владимиру Путину.

"Уважаемый президент, мнение жителей должно быть решающим при застройке городов, почему мы теперь должны лежать под колесами техники?" - заявила она.

Сообщается, что жители Цандера, 7 протестуют против строительства 22-этажного жилого дома, который, по их мнению, разрушит экологию района.