05 Марта 2019
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Общество Центральный ФО Москва

Жительница Москвы расплакалась, обращаясь к Путину из-за уплотнительной застройки

В Москве на улице Цандера, 7 несколько десятков человек вышли на протест против уплотнительной застройки.

Как сообщили Накануне.RU очевидцы, на место акции уже прибыла полиция, также неизвестные перегородили машинами и строительной техникой дорогу, на которую вышли протестующие.

На одном из видео с места акции девушка попыталась обратиться к президенту Владимиру Путину.

"Уважаемый президент, мнение жителей должно быть решающим при застройке городов, почему мы теперь должны лежать под колесами техники?" - заявила она.

Сообщается, что жители Цандера, 7 протестуют против строительства 22-этажного жилого дома, который, по их мнению, разрушит экологию района.

(2019)|Фото: SOTA.VISION

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Жительница Москвы расплакалась, обращаясь к Путину из-за уплотнительной застройки

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Теги: уплотнительная застройка, Владимир Путин



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